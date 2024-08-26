Украинцы добровольно сдаются в плен в Курской области. Генерал поделился: "Рассказывают они интересные вещи"

Количество военнослужащих ВСУ, которые попадают в плен в Курской области, продолжает увеличиваться. Как рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, многие украинцы сдаются добровольно и "рассказывают интересные вещи".
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