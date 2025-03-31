МИД: Евросоюз не хочет возобновлять диалог с Россией в сфере антитеррора

www.globallookpress.com/Daniel Kalker/dpa Евросоюз (ЕС) не намерен возобновлять сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, рассказал агентству ТАСС заявил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.
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