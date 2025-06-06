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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В подтопленном Тарко-Сале уровень воды в реке снизился на 31 сантиметр

В подтопленном Тарко-Сале уровень воды в реке снизился на 31 сантиметр

Паводковая ситуация в Пуровском районе постепенно стабилизируется. По данным на утро 6 июня, зона подтопления в Тарко-Сале остается прежней, но с части дачных участков вода уходит, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.

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