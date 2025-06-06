В подтопленном Тарко-Сале уровень воды в реке снизился на 31 сантиметр

Паводковая ситуация в Пуровском районе постепенно стабилизируется. По данным на утро 6 июня, зона подтопления в Тарко-Сале остается прежней, но с части дачных участков вода уходит, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии