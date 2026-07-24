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Царьград

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Politico: министры ЕС просят меры из-за снижения туристов в регионах

Politico: министры ЕС просят меры из-за снижения туристов в регионах

Министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой защитить экономики приграничных с Россией регионов, где уменьшился турпоток из-за опасений "российской угрозы".

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