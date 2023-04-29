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Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах хочет возобновить переговоры о членстве Турции в ЕС

Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах хочет возобновить переговоры о членстве Турции в ЕС

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который является главным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства, объявил, что в случае своей победы по итогам голосования хочет возобновить переговоры о членстве Анкары в Европейском союзе.

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