Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах хочет возобновить переговоры о членстве Турции в ЕС

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который является главным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства, объявил, что в случае своей победы по итогам голосования хочет возобновить переговоры о членстве Анкары в Европейском союзе.