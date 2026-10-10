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Мировое обозрение

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Небензя: Ящик Пандоры в украинском конфликте открыли в Киеве

Небензя: Ящик Пандоры в украинском конфликте открыли в Киеве

Главное в тезисах: Тезис 1: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН возложил ответственность за новый цикл эскалации украинского конфликта на Киев, заявив: «Ящик Пандоры открыли именно в Киеве».

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