Главное в тезисах: Тезис 1: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН возложил ответственность за новый цикл эскалации украинского конфликта на Киев, заявив: «Ящик Пандоры открыли именно в Киеве».