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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» нашел свою игру и был достоин победы» - Пономарев

«Зенит» нашел свою игру и был достоин победы» - Пономарев

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Зенита" над "Краснодаром" в матче десятого тура РПЛ (3:2).

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