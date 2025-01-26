На акции «Блокадный хлеб» в Армении зачитали послание губернатора Санкт-Петербурга

В Армении прошла акция памяти «Блокадный хлеб», посвящённая героизму жителей блокадного Ленинграда. Мероприятие объединило представителей разных поколений: ветеранов, членов общественных организаций, студентов и школьников.
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