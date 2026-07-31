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В ФИФПРО раскритиковали предложение ФИФА продавать права на проведение чемпионата мира

Европейское подразделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПРО) прокомментировало намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

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