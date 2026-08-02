Водоросли вместо лития: ученые разработали батарею, которая вырабатывает электричество через фотосинтез

В Кембридже создали «живую» батарею, работающую на водоросляхИсследователи из Кембриджского университета совместно с биодизайнером Люсией Хирон представили прототипы необычных источников питания, в которых вместо привычных химических элементов используются живые цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли.