Водоросли вместо лития: ученые разработали батарею, которая вырабатывает электричество через фотосинтез

В Кембридже создали «живую» батарею, работающую на водоросляхИсследователи из Кембриджского университета совместно с биодизайнером Люсией Хирон представили прототипы необычных источников питания, в которых вместо привычных химических элементов используются живые цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли.
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