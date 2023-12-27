В ГД внесли законопроект о лимите для переводов без открытия счета

В Госдуму внесли законопроект о введении лимита для банковских переводов граждан без открытия счета. Лимит составляет 100 тысяч рублей в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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