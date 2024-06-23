Final Fantasy XVI празднует первую годовщину, а разработчики намекают на выпуск игр...

Final Fantasy XVI празднует первую годовщину, а разработчики намекают на выпуск игры на XboxСтудия Square Enix празднует первую годовщину ролевого экшена Final Fantasy XVI и выпустила специальное сообщение, в котором геймдиректор Хироши Такаи благодарит фанатов за поддержку и не только.