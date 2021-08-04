Где же наша Родина?

АртемПолитикаГде же наша Родина?Иван Иванович Бауэр вместе с семьей был сослан в Новый Васюган в 1931 году. Ему было всего шесть лет.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ЧиляковК сожалению, эта "черная несправедливость", которую изобразил автор, "оправдывается" (а скорее объясняется) другой идеологией - "восстановлением социальной справедливости"... Да методы те ещë: сердце сжимается от боли и сожаления... Но... Мы должны понять откуда берëтся такое варварство, что является причиной развязывания в людях такой жестокости и бесчеловечности?... Боюсь, что это всë опять может повториться, и время это не за горами... Глубочайшее расслоение в стране на богатых и еле влачащих сушествование при государственной позиции - отделаться от социальных проблем, не видеть их, принимать антинародные законы - прямой путь к лозунгу:"Мир хижинам, война дворцам! "... А уж дальше разойдется ниже, когда завидующий сосед будет отнимать у соседа... Русский бунт бессмысленный и беспощадный... Современные политиканы снова ведут страну к этому...Михаил цвыкМеня всегда удивляло ,что крепосное право отменили в 1861 году. Почему ? Оно было до 80 годов прошлого столетия.АМАршак МеликджанянидиотМихаил цвыкВы подписались , а где же ваш коментарий?Комментировать
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