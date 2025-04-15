Россиян предупредили о значительном скачке цен на авиабилеты

В России предстоящим летом традиционно значительно вырастет количество перелетов. На фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции это грозит очередным скачком цен на авиабилеты – в июле-августе рост может достичь 10-15%.
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