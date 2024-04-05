НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    давно пора было это трепло и неврастеника назвать его именем...Минюст признал ин...
  • Ингерман Ланская
    не в совдепии живём - в России "врагами" народа  тысячами ежедневно не объявляют, только иноагентами и даже без расст...Минюст признал ин...
  • Lana_Borei Иванова
    По одному в день?Минюст признал ин...

Россиянам рассказали, почему необходимо есть хлеб

Россиянам рассказали, почему необходимо есть хлеб

Он должен быть частью рациона человека На российских прилавках появилось больше хлеба, предназначенного для сторонников здорового образа жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Вкусный хлебушек и заставлять есть не надо. Сам в рот просится. Но это редкость. С удовольствием везём его из Архангельской области домой. И вкус, и запах отменный, не крошится, хотя эта область и не житница России, но печь хлеб умеют по старинке, без излишних добавок.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх