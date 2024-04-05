Россиянам рассказали, почему необходимо есть хлеб

Надежда Белугина

Вкусный хлебушек и заставлять есть не надо. Сам в рот просится. Но это редкость. С удовольствием везём его из Архангельской области домой. И вкус, и запах отменный, не крошится, хотя эта область и не житница России, но печь хлеб умеют по старинке, без излишних добавок.