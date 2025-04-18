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OpenAI запускает Flex-обработку для более дешевых и медленных задач ИИ

OpenAI запускает Flex-обработку для более дешевых и медленных задач ИИ

В попытке более жестко конкурировать с конкурирующими ИИ-компаниями, такими как Google, OpenAI запускает Flex processing, API-вариант, который обеспечивает более низкие цены на использование ИИ-моделей в обмен на более медленное время отклика и «случайную недоступность ресурсов».

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