OpenAI запускает Flex-обработку для более дешевых и медленных задач ИИ

В попытке более жестко конкурировать с конкурирующими ИИ-компаниями, такими как Google, OpenAI запускает Flex processing, API-вариант, который обеспечивает более низкие цены на использование ИИ-моделей в обмен на более медленное время отклика и «случайную недоступность ресурсов».