Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 863 подписчика

Будем жить дольше? Учёные установили, что продолжительность дня на планете увеличилась

Будем жить дольше? Учёные установили, что продолжительность дня на планете увеличилась

Мировое открытие удалось сделать благодаря атомным часам.Мировые учёные благодаря атомным часам выяснили, что продолжительность дня на Земле увеличилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Плешков
хреново дольше ждать пенсии зарплаты
Ответить
22 час.
наверх