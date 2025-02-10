Будем жить дольше? Учёные установили, что продолжительность дня на планете увеличилась

Мировое открытие удалось сделать благодаря атомным часам.Мировые учёные благодаря атомным часам выяснили, что продолжительность дня на Земле увеличилась.
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