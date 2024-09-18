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Бузова отменила моду на депрессию

Бузова отменила моду на депрессию

Певица и телеведущая представила новую неожиданную песню. Ольга Бузова Предоставлено Ольгой БузовойОльга устроила пышную презентацию своего нового трека «Made in Russia» С помощью этой зажигательной танцевальной композиции, в которую вплетена мелодия русской народной песни «Калинка» певица решила отменить свойственное осени хмурое настроение.

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