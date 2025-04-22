В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом 22 апреля сообщили в пресс- центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики на сайте.
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