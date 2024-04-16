Сотрудники полиции Тюменской области выявили 135 нарушений миграционного законодательства

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели серию рейдов по строящимся объектам, расположенным на территории областного центра, а также посетили ночные заведения, где имеется массовое присутствие иностранных граждан.
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