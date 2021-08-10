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Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих

Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что курение электронных сигарет может вызвать у находящегося рядом во время 30-минутного сеанса вейпинга некурящего человека серьезное повреждение клеток, вызывая окислительный стресс.

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