Царьград

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Крещение в Ивановской области в 2022 году: адреса и график работы купелей

Крещение в Ивановской области в 2022 году: адреса и график работы купелей

Крещение Господне или Богоявление — один из главных христианских праздников. Его отмечают 19 января. В этот день православный мир вспоминает об одном из ключевых событий земной жизни Христа — как Иоанн Предтеча крестил его в водах реки Иордан.

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