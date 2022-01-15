Крещение в Ивановской области в 2022 году: адреса и график работы купелей

Крещение Господне или Богоявление — один из главных христианских праздников. Его отмечают 19 января. В этот день православный мир вспоминает об одном из ключевых событий земной жизни Христа — как Иоанн Предтеча крестил его в водах реки Иордан.
Крещение Господне или Богоявление — один из главных христианских праздников. Его отмечают 19 января. В этот день православный мир вспоминает об одном из ключевых событий земной жизни Христа — как Иоанн Предтеча крестил его в водах реки Иордан.
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