В Москве допустили введение платного проезда на МСД

Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».
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