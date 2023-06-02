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ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час

ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час

Вооруженные формирования Украины в ночь на 2 июня несколько раз обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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