Путин обвинил США в поддержке сепаратистов на Кавказе в 2000-х годах

США поддерживали сепаратистов и террористов на Северном Кавказе, называя их "оппозиционерами", в начале 2000-х годов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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