Последнее пророчество Жириновского. Перед смертью вновь говорил об Украине

Вера смелых

Наивный автор! Трамп , несмотря на демонстративно суету и разнообразные шоу, стоит нараскоряку перед проблемами своего го,ударства, и не знает, как и с чего начать, чтобы их решить с малым уроном для имиджа. Кто забыл, - Трамп не системный политик, а случайный. Послушайте его речь - это речь малообразованного чела. У него и команда из случайных людей. И таких же по уровню общего развития. Это хитрован, но не стратег. Самодур и прохиндей. Говоря о мире, он старается слыть, но не быть. Завтра он возьмёт назад данное им слово, и дурак будет тот, кто поверит ему.