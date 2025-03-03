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Царьград

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Последнее пророчество Жириновского. Перед смертью вновь говорил об Украине

Последнее пророчество Жириновского. Перед смертью вновь говорил об Украине

Жириновский предсказал результат переговоров Путина и Трампа. "Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться", - гласит пророчество политика.

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Комментарии
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Вера смелых
Наивный автор! Трамп , несмотря на демонстративно суету и разнообразные шоу, стоит нараскоряку перед проблемами своего го,ударства, и не знает, как и с чего начать, чтобы их решить с малым уроном для имиджа.         Кто забыл,  - Трамп не системный политик, а случайный. Послушайте его речь - это речь малообразованного чела. У него и команда из случайных людей. И таких же по уровню общего развития. Это хитрован, но не стратег. Самодур и прохиндей. Говоря о мире, он старается слыть, но не быть. Завтра он возьмёт назад данное им слово, и дурак будет тот, кто поверит ему.
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