«Зенит» и «Краснодар» отдали игроков, Санчо зовут «Арабские Соколы». Трансферы и слухи дня

А ещё Олейников попрощался с Самарой. Трансферное окно для топ-лиг, да и для многих других закрылось.
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