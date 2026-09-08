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В детских садах стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры»

В детских садах стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры»

В Год дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях РФ стартовали сразу два масштабных проекта воспитательной направленности – «Орлята-дошколята» и «Добрые игры».

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