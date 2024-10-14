Армия России начала наступление на юге, прорвав оборону ВСУ на Запорожском фронте (КАРТА)

Армия России начала наступление на юге, прорвав оборону ВСУ на Запорожском фронте. Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск на Времевском участке Запорожской области.
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