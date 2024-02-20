Актриса Юлия Высоцкая опубликовала фото в откровенном купальнике

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая снялась в купальнике с глубоким декольте, приспустив шорты. Она позировала перед зеркалом на мальдивской вилле, где отдыхает с мужем режиссером Андреем Кончаловским, и опубликовала фото в соцсетях.