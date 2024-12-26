15+ откровений от читателей ADME о бывших, которые смогли удивить даже после расставания

Не секрет, что иногда наши бывшие могут отчебучить после расставания такое, что мама не горюй. Вот наши читатели решили поделиться историями, в которых фигурируют их возлюбленные, уже давно перешедшие в статус бывших.
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