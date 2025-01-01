«Газпром» в 08:00 мск остановил подачу газа Европе через Украину

Подача российского газа через Украину с 08:00 мск 1 января не осуществляется, сообщает «Газпром». «Газпром» был лишён технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — говорится в заявлении.
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