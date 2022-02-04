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«Регионы России» поздравляют Александра Левина с Днём рождения!

«Регионы России» поздравляют Александра Левина с Днём рождения!

Глава Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ), председатель Общественной палаты Свердловской области и ветеран журналистики с опытом государственной службы Александр Левин празднует свой 71-й День рождения! Глава Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ), председатель Общественной палаты Свердловской области и ветеран журналистики с опытом государственной службы Александр Левин празднует свой 71-й День рождения! Александр Юрьевич почти 20 лет работал в газете «Вечерний Свердловск», в разные годы был пресс-секретарём губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, директором Департамента информации губернатора и заместителем главы администрации губернатора.

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