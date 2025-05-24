Врио начальника Главного управления по работе с личным составом МВД России Дмитрий Архипов принял участие в церемонии открытия XIX Международного турнира по дзюдо, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
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