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  • Иван Иваныч
    Ну зря вы так резко. От ответственности за бунт и убийства солдат и летчиков РФ их освободили, разместили в Белорусси..."Козырь" Белоусов...
  • татьяна неструева
    ты  смотри  о Вагнере  вспомнили .  то безжалостно  убивали обвиняли во  всех  грехах   а сейчас  вспомнили"Козырь" Белоусов...
  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...

"Они не хотят". Влиятельная западная группировка противится миру на Украине. Вот кто верховодит всей политикой

"Они не хотят". Влиятельная западная группировка противится миру на Украине. Вот кто верховодит всей политикой

© РИА Новости Павел БедняковВчера 296 прочитали Главный выгодоприобретатель конфликта на Украине — западный оружейный бизнес, пишет infoBRICS.

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