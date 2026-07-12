Из звезды ток-шоу - в уборщицы СИЗО: что происходит с Дианой Шурыгиной за решеткой. Новые подробности

Шурыгина оказалась за решеткой: СМИ рассказали, что происходит с блогером в СИЗО.Еще несколько лет назад имя Дианы Шурыгиной не сходило с экранов федеральных телеканалов, а сегодня блогер оказалась в следственном изоляторе по уголовному делу о распространении порнографических материалов.