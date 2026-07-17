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Царьград

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Минобороны России увеличило грузоперевозки на ЛБС вдвое

Минобороны России увеличило грузоперевозки на ЛБС вдвое

Министерство обороны России увеличило объём доставки грузов на линию боевого соприкосновения вдвое. Это стало возможным благодаря использованию робототехнических комплексов и беспилотников, сообщил генерал-полковник Александр Санчик.

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