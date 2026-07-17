Минобороны России увеличило грузоперевозки на ЛБС вдвое

Министерство обороны России увеличило объём доставки грузов на линию боевого соприкосновения вдвое. Это стало возможным благодаря использованию робототехнических комплексов и беспилотников, сообщил генерал-полковник Александр Санчик.
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