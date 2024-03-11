Психолог Тум: при синдроме хронической усталости утомление не проходит полгода

Каждый человек иногда чувствует себя уставшим физически и морально, такое обычно происходит при повышенной физической и эмоциональной нагрузке, особенно если она сохранялась на протяжении нескольких дней.
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