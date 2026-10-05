Почему яблоки из супермаркета не пахнут: Что делает их "пластиковыми"

Почему яблоки из супермаркета иногда кажутся почти "пластиковыми" и почему привычный фрукт способен вызывать дискомфорт в организме? Нутрициолог объяснил, что происходит с плодами перед тем, как они попадают на прилавок.
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