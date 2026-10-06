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Владимирские новости

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Владимирский тепличный комбинат закупит 7 тонн полиэтиленовой плёнки

Владимирский тепличный комбинат закупит 7 тонн полиэтиленовой плёнки

Тепличный комбинат во Владимире потратит 1,46 млн рублей на закупку 7 тонн полиэтиленовой плёнки. Поставку обеспечат по заявкам до 27 ноября, доставку организует поставщик.

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