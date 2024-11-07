Семейная драка с криками детей в Краснодаре: подъезд в крови

Все произошло в микрорайоне Гидростроителей. Семья не славянская, драку пытались разнять женщины. Судя по видео, женщины тоже пострадали, одну из них дерущиеся отбросили на землю, ребенок закричал «Бабушка!».
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