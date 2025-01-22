Стало известно, что едят на завтрак долгожители

Долгожителей не встретить среди поклонников фастфуда, но и на одних лишь овощах долго не протянешь.Зарубежные диетологи провели исследования и выяснили, что едят на завтрак люди, которые прожили не менее 100 лет.
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