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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «У меня два больших вопроса к «Филли»: первый – защита, второй – «химия». Если они решат их оба берегитесь!»

Член Зала славы Мэджик Джонсон поделился своим мнением об обновленном составе «Филадельфии». «Выменяв одного из лучших универсальных игроков лиги и «олл-стара» Джейлена Брауна, «Сиксерс» затем подписали самого желанного свободного агента этого лета – четырехкратного чемпиона и будущего члена Зала славы Леброна Джеймса.

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