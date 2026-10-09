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62ИНФО | Новости Рязани

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Над регионом днем сбили БПЛА

Над регионом днем сбили БПЛА

В пятницу, 9 октября, с 8.00 до 20.00 над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в течение дня ПВО работало в 13 регионах.

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