Над регионом днем сбили БПЛА

В пятницу, 9 октября, с 8.00 до 20.00 над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в течение дня ПВО работало в 13 регионах.
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