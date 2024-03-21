Впервые в России: Распространитель фейков лишён гражданства – Источник

В России впервые лишили гражданства за фейки.Нововведения в законодательство России, касающиеся лишения приобретённого (полученного приезжими, а не по праву рождения) гражданства, были приняты Госдумой ещё в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии