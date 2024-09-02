﻿﻿Украина сейчас отчаянно пытается втянуть Польшу в горячую войну с Россией. Президент Польши Дуда заявил в прошлый понедельник, что за последние два с половиной года Польша потратила до 3,3% своего валового внутреннего продукта на оказание военной, гуманитарной и другой помощи Украине, которая на данный момент составляет примерно 25 миллиардов долларов США.