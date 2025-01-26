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AP: американка с пересаженной почкой свиньи установила новый рекорд

AP: американка с пересаженной почкой свиньи установила новый рекорд

Гражданка США Тована Луни, которой пересадили свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобного хирургического вмешательства.

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