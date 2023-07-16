Россия – единственная держава, имеющая предназначение бороться с мировой злой силой

Игорь Кузнецов

Когда-то русские князья воевали друг с другом, поэтому и платили дань монголо-татарам. Для ослабления подчиненного народа был избран самый эффективный способ контроля: князья должны были получать разрешение у хана на возможность управления своей вотчиной. "Ханский ярлык" – это письменный документ, подтверждающий волю кагана. В Древней Руси давал право князю на управление землями и долю от собранной дани. Но стоило объединится и... смогли обрести государственность и стать (со временем) Российской империей.