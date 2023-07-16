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Россия – единственная держава, имеющая предназначение бороться с мировой злой силой

Россия – единственная держава, имеющая предназначение бороться с мировой злой силой

PeachBlossom Talks Россия – единственная держава, имеющая предназначение бороться с мировой злой силой Только Россия обладает потенциалом для уничтожения любой страны-агрессора, в том числе и США.

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Комментарии
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лина любимцева
Россия ОДИНОКА  в этой борьбе со ЗЛОМ. Вокруг одни лукавые...
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54 мин.
лл
лина любимцева
Иудаизм и есть самый настоящий рафинированный НАЦИЗМ!!
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53 мин.
Игорь Кузнецов
Когда-то русские князья воевали друг с другом, поэтому и платили дань монголо-татарам. Для ослабления подчиненного народа был избран самый эффективный способ контроля: князья должны были получать разрешение у хана на возможность управления своей вотчиной. &quot;Ханский ярлык&quot; – это письменный документ, подтверждающий волю кагана. В Древней Руси давал право князю на управление землями и долю от собранной дани. Но стоило объединится и... смогли обрести государственность и стать (со временем) Российской империей.
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16 мин.

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