Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Политолог Константин Бондаренко подготовил свод из 10 правил для "украинских патриотов" на фоне "предательства" США.
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