Все колом: крупный микрорайон Владивостока встал в пробки

В эти минуты наблюдаются серьезные пробки в районе Эгешельда, сообщает PRIMRPESS. Это связано с ограничениями движения на участке дороги недалеко от Казанского моста со стороны улиц Крыгина и Казанской: по данным приложения «Яндекс.
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