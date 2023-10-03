PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    не ново...это подобие"счастливых часов","скидки пенсионерам до обеда" и т.д....«Все будет беспла...
  • Nina Pudikova
    А где Петербург???!!!«Ноябрь и декабрь...
  • Любовь
    А поднять нижнюю планку пенсии можно? Хотя бы до 15000.Указ подписан. Пе...

Все колом: крупный микрорайон Владивостока встал в пробки

Все колом: крупный микрорайон Владивостока встал в пробки

В эти минуты наблюдаются серьезные пробки в районе Эгешельда, сообщает PRIMRPESS. Это связано с ограничениями движения на участке дороги недалеко от Казанского моста со стороны улиц Крыгина и Казанской: по данным приложения «Яндекс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх